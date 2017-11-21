Osmaniye’de duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı! Aralarında husumetin olduğu belirtilen iki aile, yeni doğan bir bebeğin ismi konusunda anlaşmazlığa düşüp birbirine girdi. Kavgada ise 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

Osmaniye’de herkesi hayreti düşüren bir olay meydana geldi! Osmaniye’de yeni doğmuş bir bebeği ismi konusunda iki aile anlaşmazlığa düşünce birbirlerine girdiler ve çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi de yaralandı.

Osmaniye’de duyanları şaşkına çeviren olay! Osmaniye’nin Karaboyunlu Mahallesi’nde oturan ve aralarında daha önceden de husumetin olduğu belirtilen iki aile yeni doğan bir bebekten ötürü aynı ortamda bulunmak zorunda kaldılar ve yeni doğan bebeğin isminin ne olacağı konusunda fikir vermeye başladılar.

1 KİŞİ AV TÜFEĞİ İLE VURULDU

Ancak aralarında husumet olan bu iki aile de yeni doğan bebeğe isim vermek için telkinlerde bulunurken, iki aile arasında bir anda sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma ise giderek büyümeye başladı ve bir anda iki aile birbirine girerek kavgaya tutuştular.

Aralarında husumet bulunan iki aile kavgaya tutuşunca taşlar, sopalar havada uçuştu ve kavga esnasında ise bir kişi av tüfeği ile askerden yeni izine geldiği belirtilen 23 yaşındaki Musa Çeçan’ı vurdu. Çeçan, hayatını kaybederken kavgada ise 7 kişi de aldığı darbeler sonucu yaralandı. 10 kişi ise kavga sonrası gözaltına alındı.