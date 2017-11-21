Mersin’in Tarsus İlçesi’nde bulunan Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önünde okulla alakası olmayan bir grup ile öğrenciler arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ise 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2 öğrenci yaralandı. İşte detaylar…

Mersin’den son dakika haberi! Mersin’in Tarsus İlçesi’nde bulunan Kemalpaşa Mahallesi’nde ki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önünde okulla alakası bulunmayan bir grup ile öğrenciler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ise kavgaya dönüştü ve taşların, sopaların kullanıldığı kavgada bıçaklar da çekildi.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Öğrenciler ile karşıt grup arasında çıkan kavgada ise 11. sınıf öğrencileri Taner K. ile Recep M. ve 12. sınıf öğrencisi Serhat Y. yaralandılar ve çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldüler.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden ise Serhat Y. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.