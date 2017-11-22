﻿ Almanya'da Türk Vekilden Skandal! Türk Vekil Almanya’da Mecliste Terör Örgütü Paçavrasını Açtı

Almanya'da Türk Vekilden Skandal! Türk Vekil Almanya’da Mecliste Terör Örgütü Paçavrasını Açtı

Almanya’da Türkiye karşıtı bir skandal daha yaşandı. Referandum öncesinde sık sık Türkiye karşıtı açıklamalar yapılan Almanya’da bu defa meclis kürsüsünde Sol Partili Sevim Dağdelen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin paçavrasını açtı.

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Almanya'da Türk Vekilden Skandal! Türk Vekil Almanya’da Mecliste Terör Örgütü Paçavrasını Açtı
Almanya'da Türk Vekilden Skandal! Türk Vekil Almanya’da Mecliste Terör Örgütü Paçavrasını Açtı Tarih: 2017-11-22 Saat: 03:41:00
Güncelleme : 2017-11-22 03:41:00

Almanya’da Türkiye karşıtı bir skandal daha yaşandı. Referandum öncesinde sık sık Türkiye karşıtı açıklamalar yapılan Almanya’da bu defa meclis kürsüsünde Sol Partili Sevim Dağdelen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin paçavrasını açtı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim kampanyası döneminde sık sık Türkiye karşıtlığı üzerinden propaganda yapmış, seçimlerin ardından ise Türkiye karşıtlığı hariç hiçbir şeyde rakipleri ile anlaşamayınca hükümeti de kuramamıştı. Bugün Almanya meclisinde bir skandala daha imza atıldı. Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen Meclis kürsüsünde PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin paçavrasını açtı. 

YPG’Yİ SAVUNAN İFADELER KULLANDI
Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, bugün Alman meclisinde yaptığı konuşmada, PKK’nın uzantısı YPG’nin paçavrasını açarak adeta saçma sapan ifadeler kullandı. Suriye’de YPG’nin IŞİD’le “cesurca” savaştığını öne süren Dağdelen, terör örgütünün paçavrasını da yasak olmasına rağmen dikkat çekmek için açtığını söyledi. Kürsüde konuşma yapan Dağdelen’i Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble de uyardı ve bu paçavrayı açmasının meclise yakışan bir davranış olmadığını söyledi. 

 

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