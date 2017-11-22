Sarıyer, Uskumruköy'de Aslı Sönmezler isimli kadın, annesi Belgin Hızal'ı boğarak öldürmüş, Türkiye günlerce bu konuyu konuşmuştu. Annesini öldüren Aslı Sönmezler hakkında mahkeme bugün kararını verdi.

Annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler’in davasında bugün İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Aslı Sönmezler’in de getirildiği duruşmada avukat Handan Bakbak ise Şikayetçiler dedesi Mustafa Süha Hızal ve teyzesi Elvide Hızal’ı temsilen hazır bulundu.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Annesini öldürmek suçundan yargılanan sanık Aslı Sönmezler, savunmasını gözyaşları içerisinde yaparken, dedesinin mason olduğunu, algısı açık olduğu için fal baktığını, annesinin büyü yaptığını iddia etti. Şizofren olduğu yönündeki düşüncelere katılmadığını söyleyen Sönmezler, cezaevinde düşünmek için çok zamanı olduğunu, kendisinin algıları açık olduğu için bazı şeyleri önceden gördüğünü ve doktorların bunu yanlış yorumlamış olabileceğini söyledi. Annesini miras alabilmek için öldürmediğini söyleyen Sönmezler, annesinin iyi bir anne olmadığını ve ölmesi gerektiğini söyledi.

SANIK AVUKATI PSİKİYATRİ RAPORU İSTEDİ

Duruşmada sanığın avukatı Erkin Göçmen de savunmasında müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, üniversitelerdeki psikiyatristlerden rapor aldırılmasını talep etti. Şikayetçilerin avukatı Handan Bakbak ise bu talebe itiraz etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanığın ceza ehliyetine ilişkin son raporun adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan alındığını belirten mahkeme heyeti yeni rapor talebini kabul etmedi. Aslı Sönmezler hakkında oy birliği ile karar veren mahkeme heyeti önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulunduran hakimler, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.