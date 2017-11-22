Tayland'da yaşanan olayda, 22 yaşındaki bir kadın, cebinde prezervatif bulduğu kocasını aralarında çıkan tartışmanın ardından öldürdü. Gözü dönen kadın, öldürdüğü kocasını daha sonra kanalizasyon çukuruna attı.

Tayland'ın Udon şehrinde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki kocası Amnuay Wensila'nın kıyafetlerini yıkamak için ceplerini boşaltan 22 yaşındaki Nittaya Saengdeuan pantolon cebinden prezervatif çıkması üzerine çılgına döndü.

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Saengdeuan, başkası ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kocasını defalarca bıçakladı. Buna rağmen yaşlı adam koşarak evden kaçtı. Fakat bahçede kocasını yakalayan öfkeli kadın, burada da bıçakladığı kocasını öldürdü ve cesedini de kanalizasyon çukuruna attı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra gözaltına alınan genç kadın, önce eve giren bir zorbanın hem kendisine hem de kocasına saldırdığını, kocasının öldüğünü kendisinin de kurtulmayı başardığını söyledi. Ancak genç kadını çapraz sorguya alan polis ekipleri, kadından itiraf almayı başardı.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNÜP ÖLDÜRMÜŞ

22 yaşındaki genç kadın ifadesinde kocasının cebinde prezervatifi görünce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu sandığını ve bu nedenle de sinir krizi geçirdiğini söyledi. Kocası ile arasında yaşanan tartışmada, kocasının kendisini iteklemesine sinirlendiğini söyleyen kadın, kendini kaybedip kocasını öldürdüğünü söyledi.