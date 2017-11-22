﻿ Son Dakika! Pasifik Okyanusunda 11 Kişilik ABD Uçağı Düştü

Son Dakika! Pasifik Okyanusunda 11 Kişilik ABD Uçağı Düştü

Alınan son dakika bilgisinde ABD’ye ait olduğu öğrenilen ve içinde 11 kişinim yer aldığı uçak Pasifik Okyanusu’nda düştü. İşte detaylar…

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Son Dakika! Pasifik Okyanusunda 11 Kişilik ABD Uçağı Düştü
Son Dakika! Pasifik Okyanusunda 11 Kişilik ABD Uçağı Düştü Tarih: 2017-11-22 Saat: 11:29:36
Güncelleme : 2017-11-22 11:29:36

Alınan son dakika bilgisinde ABD’ye ait  olduğu öğrenilen ve içinde 11 kişinim yer aldığı uçak Pasifik Okyanusu’nda düştü. İşte detaylar…

Gelen son dakika bilgisinde ABD Donanmasına ait olduğu öğrenilen ve Ronald Reagan uçak gemisine gittiği sıralarda Pasifik Okyanusuna düştüğü belirtilen 11 kişilik uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

UÇAKTAKİ 11 KİŞİNİN İSMİ AÇIKLANMADI

Alınan bir diğer bilgide, yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan ABD Donanması açıklamasında, yerel saatle 02.45 sularında Okinawa'nın güneydoğusunda bir ABD Donanma uçağının düştüğü ve içinde 11 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 11 kişinin isimleri henüz açıklanmazken açıklama yapmak için akrabalık bildiriminde bulunulmasının beklenildiği açıklandı.

Ayrıntılar Gelecek...

 

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