Türkiye’nin Afrodit’i olarak tanınan ve bir dönem Yeşilçam’a damga vurmuş isim olan Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığını bilgisine ulaşıldı.

Afrodit Banu Alkan’a savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldığı öğrenilirken Alkan’ın nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı belirtildi. Olayla ilgili kısa bir süre önce Ekranlarda program yapan Diva Bülent Ersoy ve Alkan’ın yaşadığı kavgada Bülent Ersoy’un Banu Alkan’a söylediği sözler akıllara geldi. Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim adlı programda kavga eden ikili arasında geçen diyalog herkesi şaşırtmıştı. Bülent Ersoy, Banu Alkan’ın yüzüne Eylül Metin’in kredi kartlarını aldığını ve patlattığını söylemişti. Alkan ise tüm bunları reddetmiş ve kimsenin bir lirasına tenezzül etmeyeceğini söylemişti.

EYLÜL METİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından Eylül Metin Afrodit Banu Alkan’dan şikayetçi oldu ve Alkan’a nitelikli dolandırıcılıktan dava açtı. Eylül Metin olayla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin hiçbir şekilde onayı veya haberi olmadan bir otelde Banu Alkan için 7 bin 200 liralık çekim yapıldığını ve ilk önce durumu otel ile konuşarak gereken neyse yapılmasını istediğini söyleyen Eylül Metin, kendisinin uyarılarına rağmen gerekenin yapılmadığını söyledi.

AFRODİT HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yaşanan olayın ardından ikili arasında sular durulmazken Eylül Metin’in Afrodit hakkındaki şikayetini sürdürdüğü ve geri almasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık ise Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Banu Alkan şimdilerde Türkiye’de ikamet etmiyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com