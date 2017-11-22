Ünlü Televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün kendi kanalı TV8’de yayınlanan sabah programı “Gel Konuşalım”a Katıldı. Hakan Ural ve Seda Akgül’ün sunduğu programda sorulara yanıt veren Acun Ilıcalı, Survivor 2018’in başlayacağı tarihi de açıkladı. Peki, Survivor 2018 Ne Zaman Başlayacak?

TV8’de Hakan Ural ve Seda Akgül’ün sunduğu “Gel Konuşalım” programının bugünkü canlı yayın konuğu kanalın sahibi Acun Ilıcalı oldu. Canlı yayında sorulara yanıt veren Acun Ilıcalı’nın asıl sürprizi ise Survivor 2018’in yayın tarihini açıklaması oldu. Peki, Survivor ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 10 ŞUBAT 2018’DE BAŞLIYOR

Daha önce yaptığı açıklamalarla Survivor’un bu yıl bambaşka bir format ile ekranlara geleceğini söylemişti. Survivor’un yeni sezonuna katılacak 3 isim daha önce açıklanmış, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Merve Aydın’ın yeni sezonda yarışacağı belirtilmişti. Acun Ilıcalı bugün katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Survivor’un yeni formatında ünlüler takımının bir All Star’dan oluşacağını ve yeni gönüllülere karşı yarışacağını söyledi. Ayrıca Acun Ilıcalı Survivor 2018’in 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

KIZI BANU ILICALI’DA YAYINA KATILDI

“Gel Konuşalım” programına bugün Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı da katıldı. Banu Ilıcalı canlı yayında babası hakkında bilinmeyenleri ve anılarını paylaştı.