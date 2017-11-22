Ünlü olmak için bir yapım şirketine başvuran Üniversite öğrencileri N.P ve E.S, yapımcı F.D.'den kendilerini taciz ettiği iddiası ile şikayetçi oldu. Üniversiteli kızların iddiasına göre yapımcı kendilerine ünlü olmak istiyorlarsa kendisini memnun etmeleri gerektiğini söyledi.

Şöhret olma maceraları kötü bitti. Üniversite öğrencileri N.P ve E.S ünlü olmak için yardım istedikleri yapımcı ve güzellik yarışması organizatörü F.D’nin kendilerini taciz ettiği iddiası ile soluğu karakolda aldı.

“ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ”

Üniversite öğrencilerinden N.P savcıya verdiği ifadede F.D'nin kendisini ünlü yapacağını söyleyerek çıplak fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Daha sonra F.D’nin bu fotoğrafları kendisinden izinsiz şekilde bir internet sitesinde yayınladığını öne süren N.P., fotoğrafların siteden kaldırılması için de kendisinden para talep edildiğini söyledi. Mağdur öğrencilerden E.S. ise F.D.’nin kabine girdiğini, kendisini taciz ederek Çırılçıplak fotoğraflarını çekmeye çalıştığını söyledi.

“BENİ MEMNUN EDERSENİZ ŞÖHRET OLURSUNUZ”

Öğrenciler Geçtiğimiz perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek savcıya ifade verdi. Mühendislik fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki N.P organizatör F.D’nin kendisinin çıplak fotoğraflarını çekmeye çalıştığını belirterek, şöhret olmak için kendisini memnun etmeleri gerektiğini söylediğini iddia etti. Daha sonra aralarında itiş kakış yaşandığını söyleyen N.P. bu sırada hafıza kartını aldığını, daha sonra dosyaya ekleyeceğini söyledi. '

EROTİK FOTOĞRAFLARIMLA ŞANTAJ YAPTI'

Olayın mağdurlarından 22 yaşındaki hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi E.S ise, F.D.’nin erotik pozlarını çektiğini iddia ederek bu fotoğrafları sadece 5 kişinin göreceğini söylediğini, ancak daha sonra fotoğrafların F.D’ye ait magazin sitesinde 'Hukuk fakültesinde okuyan E.S cesur pozlar vermeye devam edeceğini söyledi' başlığı ile yayınlandığını iddia etti. F.D.’nin kendisi ile birlikte olmak istediğini ve cinsel tacizde de bulunduğunu söyleyen N.P. fotoğrafların silinmesi için kendisinden para istediğini de iddia etti.