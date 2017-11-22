İstanbul Ümraniye’de bir özel halk otobüsü okulun istinat duvarına çarparak duvarı yıktı. Halk otobüsünün duvarda asılı kaldığı görülürken öğrencilerin derste olması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay, İstanbul Ümraniye’de Tantavi mahallesinde bugün saat 10.50 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir özel halk otobüsünün durağının hemen yanında bulunan Atatürk Ortaokulu’nun duvarına çarparak duvarı yıktığı ve asılı kaldığı öğrenildi. Okulun istinat duvarına çarpan ve duvarı yıkarak büyük hasar oluşturan otobüsün asılı kaldığı görülürken kaza anında öğrencilerin derste olması da olası bir facianın önüne geçti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

131 C sefer numaralı olan bir özel halk otobüsünün durağının hemen yanında yer alan bir ortaokulun duvarına çarparak zor durabildiği anlar herkesi korkuturken okulun istinat duvarının yıkıldığı ve otobüsün duvarda asılı kaldığı anlar dehşete düşürdü. Şans eseri kaza sırasında derste olan öğrenciler facianın eşiğinden döndü. Yaşanan kazada ölü ve yaralı olmazken otobüsün duvara çarpması ve yıkmasından dolayı maddi hasar meydana geldi. Otobüs duvarda asılı kaldı ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılma çalışması başlatıldı. Polis ekipleri de ihbar üzerine kaza yerine gelirken yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazadan geriye kalan fotoğraflar büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.