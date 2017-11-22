İstanbul'da yine bir servis skandalı yaşandı. Anaokulu’na giden 3 yaşındaki Selin Eda serviste unutuldu. Serviste uyuyan küçük çocuk, Kadıköy'den Gebze'ye kadar gitti ve geri geldi. Çocuğun ağlaması ile durum servis şoförü tarafından fark edildi. Selin Eda'nın annesi olayın sorumluları hakkında şikayette bulundu.

Kadıköy’de bir anaokulunda meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Selin Eda A. iddiaya göre serviste uyuduğu için unutuldu. Sabah annesi tarafından servise bindirilen küçük çocuk, servis 09.15’te anaokulu’na ulaştığında araç hostesi Reyhan B. öğrencileri indirdi. Bu sırada Servis sürücüsü Mehmet Mustafa U. bütün öğrencilerin indirildiğini düşünerek Gebze’ye yola çıktı. Reyhan B. ve Mehmet Mustafa U., burada işlerini hallederek saat 14.00’de araca geri döndü. Bu sırada 3 yaşındaki Selin Eda A.’nın ağlamasını duyan ikili, çocuğu saat 16.00’da anaokuluna getirdi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Anaokulu öğretmenleri küçük çocuğun okula gelmediğini fark edince durumu okul yönetimine bildirdi. Fakat okul tarafından aileye konu hakkında bilgi verilmedi. Saat 16.30 sularında okula giden Anne Esin Beyhan A., olayı öğretmenlerden öğrendi. Şaşkına dönen anne, kızının kapıda bekleyen servis aracında olduğunu fark etti. Servis şoförü yaşananları anlatınca anne servis sürücüsünden ve araç hostesinden şikayetçi oldu.