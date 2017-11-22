Ünlü modacı Nur Yerlitaş, katıldığı bir davette açılan sosyal medya canlı yayınında kullandığı ifadeler ile büyük tepki toplandı. Ünlü modacı canlı yayında, "Şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

Dün akşam, Neslihan isimli bir arkadaşının doğum günü davetine katılan Nur Yerlitaş, sosyal medyadan canlı yayında yaptı. Fakat yayın sırasında şehitler hakkında kullandığı skandal sözlerin ardından sosyal medyadan büyük tepki çekti.

"ŞEHİTLER MEHİTLER AMAN YETER" SÖZLERİ ŞOK ETTİ

Nur Yerlitaş, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile sohbet ettiği sırada “Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" deyince takipçileri şoke oldu.

"SİZE YAKIŞMADI YAZIK" YORUMLARI YAPILDI

Nur Yerlitaş’ın kullandığı bu ifadelerin ardından çok sayıda takipçisi tepki gösterdi. Takipçileri Nur Yerlitaş’a bu sözlerin yakışmadığını söylerken, bazı takipçiler ise "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" yorumlarını yaptı. Bazı takipçiler ise Nur Yerlitaş’a “Şehitler olmasa siz o masada oturabilecek miydiniz” sorusunu yöneltti. Takipçilerden gelen bu tepkilerin ardından ünlü modacı henüz bir açıklama yapmadı.