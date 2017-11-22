Adapazarı’nda Irak uyruklu olduğu belirlenen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet H.’nin D-650 Karayolunu birbirine kattığı öğrenildi. Çırılçıplak çıktığı karayolunu birbirine katan Ahmet H.’nin sürücüleri şaşkına çevirdiği görüldü. Bir TIR’ın üzerine çıkarak oturduğu ve hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görüldü.

Olay, Sakarya Adapazarı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Irak uyruklu olduğu belirlenen Ahmet H. isimli bir şahsın çırılçıplak soyunarak D-650 karayolunda koşturmaya başladığı ve araçların önünü keserek hayatını tehlikeye attığı görüldü. Bir TIR’ın üzerine çıkarak oturan ve herkesin yüreğini ağzına getiren Ahmet H., karayolunu birbirine kattı.

İŞLERİNE GİDERKEN ŞOKA UĞRADILAR

Bugün sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan sürücüler karayolunda çıplak şekilde dolaşan bir adamla büyük şoka uğradılar. Çırılçıplak şekilde karayolunda gezen ve sürücülerin önünü kesen Ahmet H.’yi gören araç sürücüler ne yapacaklarını şaşırırken bazı sürücülerin araçlarından inerek durumun ne olduğunu anlamak için çabaladığı görüldü. Ahmet H.’nin yanına giden sürücüler şahsın Türkçe bilmediği için ne yaptığını anlayamadıkları ve kendi çabalarıyla hayatını tehlikeye atan Ahmet H.’yi ikna etmeye çalıştıkları görüldü.

TIR’IN ÜSTÜNE ÇIKTI

Çırılçıplak şekilde karayolunda koşan ve ortalığı birbirine katan Ahmet H.’nin bir ara TIR’ın üzerine çıkarak burada beklemeye başladığı ve tüm çabalara rağmen oradan indirilemediği görüldü. Kısa süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet H.’yi TIR’ın üzerinden indirerek hastaneye götürdüğü ve söz konusu şahsın akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiği bilgisi verildi.