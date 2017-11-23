Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin yakalaması için operasyon başladı. Bu sabah Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kırsaldaki bir mahalle ve mezrada saat 06.00 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve ikinci bir duyuruya kadar yasağın süreceği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Silvan İlçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda terör örgütü PKK’ya yönelik düzenleyecekleri operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, operasyonda üst düzey örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyelerinin hedef alınacağı da belirtildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında Valilik’ten yapılan açıklamada, BTÖ mensuplarının kullandıkları sığınak, depo ve barınakların, uçaksavar mevziilerinin tahrip edilmesi için güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenleneceğini, operasyon kapsamında Silvan ilçesi sınırlarında bulunan Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında bu sabah 06.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için yasağa uyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yasağın bitişinin yeni bir açıklama ile duyurulacağı belirtildi.