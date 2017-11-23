Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde sevgilisinin evine giden ve onunla tartışmaya başlayan 32 yaşındaki Gülşen A., sevgilisinin kendisine olan borcunu istedi ve çıkan tartışmada onu bıçaklayarak rehin aldı. Sonra da çırılçıplak pencereye çıktı. İşte detaylar…

Bursa’da garip olay! Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan Hamitler TOKİ konutlarında sevgilisi ile aynı evde bulunan 32 yaşındaki Gülşen A., 40 yaşında olan erkek arkadaşından verdiği borcunu istedi ve bu borç meselesinden dolayı aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ise daha da büyüyünce Gülşen A., sevgilisi olan 40 yaşındaki Mümin K.’yı sağ bacağından bıçakladı. Sonra da kapıyı kilitledi ve onu evde rehin aldı. Evin anahtarını ise tuvalete atarak üzerinden de sifonu çekti.

ÇIRILÇIPLAK CAMA ÇIKTI

Gülşen A.’nın sevgilisini rehin almasının ardından apartmandaki ve çevredeki diğer vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile beraber itfaiye kurtarma ekipleri eve girmek istedi. İlk önce çilingir ile ön kapı açıldı ve içeri girildi. Sonra da itfaiye merdiveni ile balkondan diğer polisler eve girdi. Genç kadın ise çırılçıplak vaziyette cama çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Polis ekipleri ise intihar girişiminde bulunan Gülşen A.’yı son anda yakaladı ve üzerini giydirip zorla emniyete götürüldü. Bıçaklanan Mümin K. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.