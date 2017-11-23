Samsun’un Bafra İlçesi’nde akıl almaz bir olay yaşandı! Çay ocağında işçi olarak çalışmakta olan 30 yaşındaki Orhan K., taşınan kız arkadaşının eşyalarını toparlamak için yardımcı oldu. Eşyaları taşıdıktan sonra ise kız arkadaşının evinde ölü bulundu. İşte detaylar…

Samsun’un Bafra İlçesi’nde akıl almaz bir olay meydana geldi! Samsun’un Bafra İlçesi’nde taşınan kız arkadaşının eşyalarını taşımasına yardım eden 30 yaşındaki Orhan K., aynı evde ölü bulundu.

Samsun’un Bafra İlçesi’nde akıl almaz bir olay yaşandı! Samsun’un Bafra İlçesi’nde bir çay ocağında işçi olarak çalışmakta olan 30 yaşındaki Orhan K., Hacınabi Mahallesi’nde ki Bülbül Sokak’ta bulunan bir 3 katlı apartmanın 1. katına taşınan kız arkadaşına yardımcı olmak istedi ve onun eşyalarını toparlayıp kolilemek için yardıma gitti. Sevgilisi Fatma K. ise evde yokken o kolileri doldururken nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yığılıp kaldı.

KOMŞULAR HABER VERDİ

Orhan K.’yı perdeleri açık olan evde yığılmış olarak gören komşular ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise polis ekipleri ile beraber eve girdiler ve Orhan K.’nın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Orhan K.’nın evde ölü olarak bulunmasının ardından ise hemen eve gelen sevgilisi Fatma K. ve ailesi sinir krizi geçirdi.

Orhan K.’nın ölüm nedeninin öğrenilmesi içinse cenazesi otopsi yapılması için Samsun’a yollandı.