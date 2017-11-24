Türkiye, Pazartesi gününden itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Özellikle İstanbul’da kutup soğukları etkili olmaya başladı. İstanbul’da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi, ancak birçok il beyaza büründü. Peki, 24 Kasım 2017 hava durumu nasıl olacak? İstanbul 24 Kasım 2017 Hava Durumu tahminleri neler?

Hava durumu 24 Kasım 2017 için belli oldu. İstanbul 24 Kasım 2017 Hava Durumu Nasıl Olacak sorusuna yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Hafta sonunda hava nasıl olacak? Hava Durumu 24 Kasım 2017 günü için nasıl olacak? Yağışlar yurdu terk edecek mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 24 Kasım 2017 Hava Durumu…

24 KASIM 2017 HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışlı hava 24 Kasım 2017 günü itibari ile Türkiye’yi terk edecek. Fakat sadece Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar hala sürecek. Gümüşhane-Bayburt çevrelerinde kar yağışı da görülebilir. Bitlis-Van-Hakkari çevrelerinde de kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde bugün sabah saatlerinden itibaren sis etkili olacak. İç Anadolu’da gece saatlerinde sıcaklık sıfır derecenin altına düşecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Cumartesi günü de yağışlar çok dar bir alanda olacak. Pazar günü Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Özellikle Ege Kıyılarında başlayacak olan sağanak yağış, Pazartesi günü itibari ile batı bölgelerin tamamında etkili olmaya başlayacak. Marmara denizinde rüzgar orta kuvvette olacak. Kuzey Ege’de zayıf bir rüzgar beklenirken, Doğu Karadeniz’de ise rüzgar kuvvetine kadar gerileyecek. Rüzgar Karadeniz ve Akdeniz’de hafif şiddette rüzgar görülürken, Doğu Karadeniz’de ise rüzgarın şiddeti kuvvetine kadar gerileyecek. Rüzgar çoğunlukla Karadeniz ve Akdeniz'in genelinde 3 kuvvetinde esecek.