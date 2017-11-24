Trabzon’da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş baskınında hayrete düşüren bir olay yaşandı. Baskının düzenlendiği sıralarda polise yakalanmamak için bir dolabın içine saklanan Özbek uyruklu bir kadının dolap içinde havasızlıktan ölmek üzereyken son anda bulunarak kurtarıldığı öğrenildi.

Olay, Trabzon’da bir otele düzenlenen fuhuş baskını sırasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Trabzon emniyeti tarafından bir süredir düzenlenen ve otellerde yapılan fuhuş operasyonları esnasında ilginç bir olay yaşandı. Polisin fuhuş operasyonu düzenlediği bir otelde odadaki banyonun mutfak dolabının içine gizlenen ve Özbek vatandaşı olduğu belirlenen F.K isimli kadın havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

HAVASIZLIKTAN ÖLECEKTİ

Polis ekiplerinin yaptığı baskında çok sayıda kişi gözaltına alınırken Trabzon emniyet müdürlüğü tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında 32 otele polis ekipleri tarafından baskın düzenlendiği ve bu baskınlarda 138 yabancı uyruklu oldukları belirlenen kadının para karşılığında fuhuş yapmalarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi. Polisler tarafından devam eden fuhuş operasyonu kapsamında bir otele yapılan fuhuş baskınında polislerin bir tezgah altında yer alan dolabın içinde bulduğu 25 yaşındaki Özbek uyruklu kadının havasızlıktan ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Polis tarafından son anda kurtarılan genç kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.