Show TV ekranlarında yayınlanan izdivaç programlarının kaldırılmasının ardından format değiştirerek başka bir programla izleyenlerin karşısına çıkan Seda Sayan ve Uğur Arslan bu kez de programlarında çıkan ‘Yoğurtçu Bayram’ skandalı ile izleyenleri çilden çıkarttı. Alınan bilgilere göre, programdaki yoğurtçu Bayram konusu izleyen herkesi harekete geçirdi ve RTÜK’ün telefonları kilitlendi. İzleyenler sırasıyla RTÜK’e şikayetlerini belirtirken bu rezilliğin durdurulmasının istendiğini belirtti.

Son olarak RTÜK tarafından verilen kararla tüm izdivaç programlarına yasak gelmiş ve programlar yayından kaldırılmıştı. Bunun ardından tamamen format değiştiren tüm sunucular barıştırma, kayıp arama gibi programlar yapmaya başlamıştı. Bu programlar yapan ve format değiştiren kişiler arasında Seda Sayan ve Uğur Arslan da yer alırken televizyonun başındaki izleyenler sabah programlarında sürekli suç ve ahlaksız olayların gündeme getirilmesinden rahatsız olduklarını belirterek şikayet için RTÜK’ün telefonlarını kilitledi.

YOĞURTÇU İMAM İZLEYİCİYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Show TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Seda ve Uğur’la adlı programda ortaya çıkan yoğurtçu Bayram meselesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Programa katılan ve üçüncü çocuğunun kendisinden olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Kocasının bu iddialarını kabul etmeyen kadın ısrarla çocuğunun kocasından olduğunu söyledi. Durum karşısında program yapımcıları çocuğa ve babaya DNA testi yaptırdı. Yapılan bu test sonucunda hem çocuğun başka bir adamdan olduğu kesinleşti hem de yoğurtçu Bayram meselesi patlak verdi. İzleyenler meselenin gün geçtikçe daha çirkin bir hale gelmesinin ardından harekete geçti ve RTÜK’e telefon üstüne telefon yağdırdı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com