Mısır’da Cuma namazı sırasında camideki cemaate yönelik düzenlenen kanlı saldırıda ölü sayısının 235’e yükseldiği öğrenildi. Yaşanan kanlı katliam sonrasında sert bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, ‘Bu mudur İslam bu mudur insanlık?’ şeklinde açıklama yaparak tepkisini ortaya koydu.

Mısır’da Cuma namazı kılındığı sıralarda güvenlik güçlerine destek verdikleri öğrenilen cemaati hedef alan saldırganlar camiyi kana bulamıştı. Başbakan Binali Yıldırım’dan yapılan katliama sert bir açıklama geldi.

ÖLÜ SAYISI 235’E YÜKSELDİ

Akşam saatlerinde Mısır’da yer alan bir camide Cuma namazı kılındığı sıralarda cami cemaatinin hedef alındığı saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu bilgisine ulaşılmıştı. İlk belirlemelere göre, 85 kişinin yaşamını yitirdiği, 80 kişinin de yaralandığı belirlenen saldırıda ölü sayısının 235’e yükseldiği öğrenildi. Yaşanan saldırıya Türkiye’den ilk tepki Başbakan Binali Yıldırımdan geldi. Yıldırım, ibadet yapıldığı sırada camiye yapılan kanlı saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

‘BU MUDUR İSLAM, BU MUDUR İNSANLIK?’

Mısır’daki cami saldırısına sert tepki veren Başbakan Yıldırım, Mısır’da dua eden, namaz kılan insanların üzerine silah ve bombalarla kanlı bir saldırı düzenlendiğini ve 235 masum insanın hayatını kaybettiğini söyleyerek kanlı katliamı kınayarak, ‘Bu mudur İslam, bu mudur insanlık?’ şeklinde ifadeler kullandı.