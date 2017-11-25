﻿ Bakan Kaya Duyurdu: Ensest Artık Suç Sayılacak, Yasa Yürürlüğe Giriyor

Bakan Kaya Duyurdu: Ensest Artık Suç Sayılacak, Yasa Yürürlüğe Giriyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ensest ile ilgili yeni bir yasa üzerinde çalışıldığını ve ensestin suç sayılması için gereken maddelerin üzerinde çalışmalar yapıldığını duyurdu.

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Bakan Kaya Duyurdu: Ensest Artık Suç Sayılacak, Yasa Yürürlüğe Giriyor
Bakan Kaya Duyurdu: Ensest Artık Suç Sayılacak, Yasa Yürürlüğe Giriyor Tarih: 2017-11-25 Saat: 14:41:50
Güncelleme : 2017-11-25 14:41:50

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ensest ile ilgili yeni bir yasa üzerinde çalışıldığını ve ensestin suç sayılması için gereken maddelerin üzerinde çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ensest hakkında yaptığı açıklamada, ensest düzenlemesinde ensestin suç sayılması ile ilgili maddeler üzerinde çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların iradeli bir şekilde devam edeceğini duyurdu. 

KADINA ŞİDDETE YÖNELİK AÇIKLAMASI

25 Kasım Kadına Şiddet Dayanışma ve Mücadele Günü’nde açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’nin kadına yönelik şiddete karşı mevzuatta büyük değişiklikler yapmış olan bir ülke olduğunu söyledi. Kadına karşı şiddet konusunda bazı yasaların uygulamaya konulabilmesi için hiç taviz vermeden çalışıldığını belirten Kaya, Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalandığını ve şiddet nedeniyle oraya başvuru yapan kadınların bilgisini anında görebildiklerini de sözlerine ekledi

ENSEST DÜZENLEMESİ GELİYOR

Çıkarılacak olan yeni yasada ensestin suç sayılması için bazı maddelerin üzerinde çalışıldığını söyleyen Kaya, ensestin suç sayılması için çıkarılacak olan maddelerdeki çalışmalarının iradeli bir şekilde süreceğini söyledi.

 

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