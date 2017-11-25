Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği Balıkesir ziyaretinde yoğun bir sevgi ve ilgiyle karşılaştı. Erdoğan’a büyük bir ilgi görülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret sırasında tanıştığı adaşını kucağına alarak yakından ilgilendiği ve kendisiyle aynı adı taşıyan 4 yaşındaki çocukla fotoğraf çekildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün katılım gösterdiği Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında düzenlenen mezuniyet töreninde Balıkesirlilerden büyük bir ilgi gördü. Mezuniyet törenine katılım gerçekleştirdikten sonra partisinin Balıkesir İl Başkanlığında düzenlenen Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITTI

Gerçekleştirdiği toplantının ardından Balıkesir Valiliğine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun hemen ardından da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Balıkesirli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, zaman zaman vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği ve kendisini görmek için gelen küçük çocuklara hediyeler dağıttığı görüldü.

MİNİK ‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN’LA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini görmeye gelenler arasında yer alan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan 4 yaşındaki ‘Recep Tayyip Erdoğan’la hatıra fotoğrafı çektirerek minik adaşıyla yakından ilgilendi. Aydın ve Ayşegül Erdoğan çiftinin 26 Şubat tarihinde dünyaya getirdikleri minik çocuğa anne ve babasının ortak kararıyla ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ismi konduğu öğrenildi.