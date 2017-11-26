İstanbul’da Betül İ. isimli genç kadının kocasına açtığı boşanma davasının nedeni herkesi şaşırttı. Kocasının kendisine değişik kıyafetler alarak kendisinden fanteziler beklediğini söyleyen genç kadın istediklerini yapmadığında kocasıyla tartıştıklarını söyleyerek isyan etti.

İstanbul’da meydana gelen olay şaşırttı. Yaklaşık 3 yıldır evli olan genç kadın kocasının isteklerinden bıktığını söyleyerek boşanma davası açtı. Evliliğinin artık çekilmez bir hale geldiğini söyleyen kadın kocasının cinsel sapıklıklarının evliliklerini bitirdiğini öne sürdü.

EVDE UYGUNSUZ FİLMLER izliyor

Yaklaşık 3 yıldır evli olan kocası Sami İ.’den Boşanmak istediğini belirten Betül İ. kocasının kendisinden her defasında cinsel isteklerde bulunduğu ve yapmadığında da şiddetli bir tartışma yaşadıklarını söyledi. Kocasının eve getirdiği uygunsuz filmleri izlediğini söyleyen kadın, kendisinin seyrettiği gibi karısından da bu filmleri seyretmesini istediğini ve seyretmediğinde kavga çıkarttığını söyledi. Açtığı boşanma davasının ilk duruşmasında tüm bunları utandığı için anlatamadığını söyleyen Betül İ. kocasının yaptığı her şeyi anlatarak boşanma davasında ısrarcı oldu. Betül İ.’nin avukatı Levent Turgut ise çocuk mahkemelerinde olduğu gibi aile mahkemelerinde de kapalılığın esas alınması gerektiğini ve mahkemeler kapalı yapıldığında boşanma nedenleri ve özel nedenlerin daha rahat bir şekilde anlatılabileceğini belirtti.