Güvenlik güçleri Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Gabar Dağı'nda arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçikten nefes kesen kareler de geldi.

Güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için Şırnak’ta operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Gabar Dağı'nda operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinden gelen kareler ise gururlandırdı.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Son dönemlerde PKK’lı hainler, yağmurlu ve sisli havaları fırsat bilerek askeri birlikler ve üs bölgelerine saldırı düzenlemeye başladı. Güvenlik güçleri, teröristlerin yeni saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçerek gece gündüz keşif, gözetleme ve pusu dinleme faaliyetlerine başladı. Özellikle Şırnak’ın Gabar Dağı’nda Mehmetçik düzenlediği operasyonlar ile teröristlere göz açtırmıyor.

ÜST DÜZEY PKK’LI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlara özellikle Şırnak'taki Bestler-Dereler bölgesinde ağırlık verildi. 11 gün süren operasyonda aralarında üst düzey PKK’lı teröristlerin de bulunduğu çok sayıda hain etkisiz hale getirildi. Teröristler için kritik öneme sahip olan Gabar Dağı’nda da Şırnak Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik aralıksız operasyonlar gerçekleştiriliyor.

YAĞIZOYMAK TABURU’NDAN GELEN KARELER GURURLANDIRDI

Gabar Dağı’nda operasyonlara kar kış demeden devam eden Akçay'daki tugaya bağlı 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı Yağızoymak'ta görev yapan askerlerin görüntüleri bugün basınla paylaşıldı. Bir yandan Gabar Dağı'ndaki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar düzenleyen Şırnak Yağızoymak 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, bir yandan da zorlu kış şartlarında Yağızoymak köyü sakinlerine yardım elini uzatıyor.