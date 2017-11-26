İsveç’te Milletvekili Martin Strid’in Müslümanlar için yaptığı küstahça açıklamalar dünyayı ayağa kaldırdı. Müslümanlar için, Yüzde Yüz İnsan değiller’ açıklamasını yapan Strid başta Müslümanlar olmak üzere herkesin tepkisi topladı.

Çoğu kez İslam ve Göçmen karşıtı söylemleri ve açıklamalarıyla tanınan Demokratlar Partisi Milletvekili olan Martin Strid, son yaptığı açıklamada Müslümanlara söylediği hakaret dolu sözlerle dünyayı ayağa kaldırdı.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN ALALEN HAKARET ETTİ

Milletvekili Martin Strid’in İsveç Devlet Televizyonuna çıkarak katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda Müslümanları hedef aldığı ve alenen Müslümanlara hakaret ettiği görüldü.

‘MÜSLÜMANLAR YÜZDE YÜZ İNSAN DEĞİLLER’

İsveç’teki Devlet Televizyonu’na çıkan Strid, Müslğmanlar için, yüzde yüz insan değil ifadelerini kullanarak İslam’ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyleyen cümlelerle hakaretlerini sürdürdü.

MÜSLÜMANLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

İsveçli siyasetçi Martin Strid’in yaptığı açıklamalar herkesten büyük tepki aldı. Aynı zamanda Strid’e ilk tepkide kendi vatandaşlarından geldi. Çoğu partililerde Strid’in bu açıklamaları sonrasında ırkçılığa kapı açıldığını ifade etti. Öte yandan İsveçli bir Sol Parti’nin Başkanı Sjöstedt’te Strid’in bu açıklamalarına ‘Saf bir ırkçılık’ şeklinde ifadelerle tepki gösterdi. İsveçli siyasetçi tarafından yapılan bu skandal açıklamalar sonrasında Norrköping Kentinde yaşayan Müslümanlarda tepkilerini ortaya koydu ve hakaret içerikli sözler kullanan Strid hakkında suç duyurusunda bulundu.