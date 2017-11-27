Antalya'da bir pansiyonda kalan kadın, yakınlarını telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınlarının ihbarı ile pansiyona polisler geldi. Kapıyı çalan polislere müsait olmadığını söyleyen kadın, daha sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

Antalya'da 59 yaşında ve emekli olduğu öğrenilen Şule Yüce isimli kadın, yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Yakınları durumu haber verince polis ekipleri kadının kaldığı pansiyona gitti. Ancak kapıyı açmayan Şule Yüce, 'Müsait değilim' dedikten sonra başına tabanca dayayarak intihar etti.

YAKININI ARADI VE KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Dün akşam saat 22.00 sularında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki pansiyonun 301 No'lu odasında yaşanan olayda, Şule Yüce Ankara'da oturan yakınını telefonla aradı. Şule Yüce’nin intihar edeceğini söylemesi üzerine yakını, Antalya polisini arayarak durumu haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine Yüce'nin kaldığı pansiyona gitti.

BALKONA ÇIKIP BAŞINA DAYADIĞI SİLAHI ATEŞLEDİ

Polis, Yüce’nin kaldığı 301 No’lu odanın kapısını çaldı. Ancak Yüce, müsait olmadığını söyleyerek kapıyı polislere açmadı. Daha sonra kaldığı odanın balkonuna çıkan Yüce, burada başına dayadığı silahla intihar etti. Polis, silah sesi üzerine kapıyı kırarak içeriye girdiğinde Şule Yüce’yi balkonda kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri uzun süre müdahale etti ancak kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şule Yüce'nin cesedi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.