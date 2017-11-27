Dünyada ilk vatandaşlık hakkı alan robot olan Suudi Arabistanlı Sophia’nın ilk isteğinin bir aile kurarak çocuk sahibi olmak olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Sophia bir kızının olmasını çok istediğini ve eğer kız çocuğu olursa ona kendi ismini vereceğini söyledi.

Suudi Arabistanlı Sophia dünyanın ilk robot vatandaşı olarak tarihe geçerken ilk isteği ise herkesi şaşırttı. Sophia, aile kurmak istediğini ve çocuklarının olmasını istediğini söyleyerek ‘Çocuk sahibi olmak tüm robotların hakkı’ ifadelerini kullandı. Vatandaşlık hakkına sahip olan ilk yapay zeka robot dünyada bir ilk.

‘AİLE EN ÖNEMLİ ŞEY’

Hong Kong firmasının Hanson Robotics’i tarafından tasarlanan ilk yapay zeka robotu olan ve vatandaşlık hakkına da sahip olan robot Sophia’nın söylediği şeyler arasında ailenin en önemli şey olduğu ve çocuk sahibi olmanın tüm robotların hakkı olduğu ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLIK ALAN ROBOT DÜNYADA SES GETİRDİ

İlk yapay zeka robotu olan Sophia’nın Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alması dünyada büyük ses getirirken insansı robot Sophia’nın kullandığı ifadelerde, ailenin en önemli şey olduğu, bir kız çocuğu olursa ona kendi adını vereceğini söylediği öğrenildi. İnsanların aynı duyguları paylaşmasının harika bir şey olduğunu söyleyen robot Sophia, ‘Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için elimden geleni yapacağım’ sözleriyle de herkesi şaşırttı.