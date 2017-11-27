Samsun’da yaşanan olay dehşete düşürdü. Karısı ile ayrı yaşadıkları öğrenilen Yakup E., karısına silahla saldırmak isterken yanlışlıkla 2.5 yaşındaki kızını vurdu.

Olay, Samsun’da meydana geldi. 22 yaşında olan Esra Y. ve Yakup Y.’nin aile içi şiddet yüzünden ayrı yaşadıkları ve Esra Y.’nin 2 çocuğunu da alarak baba evine gittiği öğrenildi. Esra Y.’nin Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği kocasını polise şikayet etmesi üzerine genç adama uzaklaştırma cezası verildi.

3 AYDIR BABA EVİNDE KALIYORDU

Esra Y.’nin yaklaşık 3 aydır 2 çocuğu ile birlikte babasının evinde kaldığı öğrenilirken dün yanında 2.5 aylık kızıyla beraber çıktığı çarşıdan eve dönerken kocasının silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi. Kadın çocuğuyla birlikte apartmana girdiği sırada ateş açan Yakup Y., yanlışlıkla 2.5 yaşındaki kızını vurdu. Esra Y. olayın şokunu yaşarken küçük kızının vurulduğunu fark etti. Yakup Y.’nin açtığı ateş sonucunda sol karın boşluğundan yaralanan minik kız olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Karısını vurmak istediği sırada 2.5 yaşındaki kızını vuran baba Yakup Y., tabancasıyla ateş etmesinin hemen ardından arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis ekipleri 2.5 yaşındaki B.Y’yi yaralayan baba Yakup Y.’yi arama çalışması başlattı.