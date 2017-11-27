İstanbul’da yaşanan vahşet kan dondurdu. Henüz 16 yaşında olan genç kız cezaevi firarisi olan ve birlikte yaşadıkları öğrenilen sevgilisi tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü. Gözü dönen sevgili genç kızı boğarak öldürdükten hemen sonra cesedi parçalara ayırarak bir valizin içine koydu.

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Ahmet Şahin, birlikte yaşadıkları belirlenen 16 yaşındaki Dilek İnce’yi önce boğarak öldürdü daha sonra cesedini parçalara ayırarak valize koydu.

ELİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Gece saatlerinde Dilek İnce ile yaşadığı eve gelen Ahmet Şahin’in birlikte yaşadığı 16 yaşındaki sevgilisini para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı. Genç kız bunu kabul etmeyince sevgilisinden kaçarak otogara gitti. Sevgilisinin evden kaçtığını haber alan Şahin, genç kızı otobüse binemeden yakaladı ve otogardan alarak tekrar eve getirdi. Evde tartışan ikili arasında kavga çıktı. Tartışma sonucunda Şahin’in sevgilisi Dilek İnce’yi eli ile boğarak öldürdüğü öğrenildi. Ölen sevgilisinin cesedinden kurtulmak isteyen cani adam hemen sevgilisinin valizindeki eşyaları çıkararak 16 yaşındaki genç kızın cesedini parçalara ayırdı ve valizin içinde yerleştirdi.

POLİS KAÇARKEN YAKALADI

16 yaşındaki genç kızı öldüren ve cesedini parçalara ayıran 31 yaşındaki Ahmet Şahin, kaçmaya çalıştığı sıralarda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasına devam ederken caninin polis merkezindeki ifadesinin sürdüğü bilgisi alındı.