Kars’ta termometrelerde hava sıcaklığı eksi 19'u gördü. Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken, caddelerde yürüyen vatandaşların nefesi dondu.

Kars’ta hava sıcaklığı sıfırında altında 19 derece olarak ölçüldü. Kars Çayı da soğuk hava nedeniyle donarken, yılın 8 ayını karla kaplı geçiren kentte araçların camları da buz tuttu. Vatandaşlar, aşırı soğukta caddelerde yürümekte bile güçlük çekerken, adeta nefesleri bile buz tuttu. Meteoroloji’den Kars için daha da kötü haber geldi. Çünkü hava sıcaklıkları gelecek günlerde daha da düşecek.

SOĞUK HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Vatandaşlar, Paşaçayır Mahallesi'nden kent merkezine yürüyerek giderken, soğuk hava nedeniyle de olumsuz etkileniyorlar. Bazı vatandaşlar kar yağışı nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtirken, dün soğuktan Kars Çayı’nın donduğunu söyledi. Her gün kent merkezine yürüyerek gidip geldiklerini söyleyen vatandaşlar, soğuk havada arabaların da çalışmadığını ve ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Hava sıcaklıkları Kars’ta geceleri eksi 18'leri, 19'ları görüyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Kars zaten soğuk hava nedeniyle zor günler geçirirken, Meteoroloji’den alınan son verilere göre gece eksi 19 derece olan hava sıcaklığı gündüz ise güneşe rağmen eksi 17 derece oluyor. Kars’ta ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları daha da düşecek ve -20’lere kadar düşecek.