Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, daha önce kendisine sorulduğunda aylık kazancını bilmediğini açıklamıştı. Ancak ilk ünlü olduğu zamanlarda Kerimcan Durmaz’ın 200 bin TL aylık geliri olduğu iddia edilmişti. Son iddialara göre sosyal medya fenomeni bu kazancı aylık 500 bin TL’ye çıkardı.

Sosyal medyada ünlenen ve çoğu zaman da eleştirilerin hedefinde olan Kerimcan Durmaz, ününe ün, kazancına da kazanç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Kerimcan Durmaz, aylık kazancının ne kadar olduğunu bilmediğini söylemişti. Fakat Durmaz’ın aylık kazancının 500 bin TL olduğu ortaya çıktı.

BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE ŞOV YAPACAK

Habertürk'te konu hakkında bir köşe yazısı hazırlayan Esin Övet, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın ilk ünlü olduğu zamanlarda aylık 200 bin TL kazandığını şu anda ise bu kazancı 500 Bin TL’ye taşıdığını söyledi. Kerimcan Durmaz’ın kazancının sık sık tartışma konusu olduğunu söyleyen Övet, insanlar bunu tartışırken Durmaz’ın ise Ocak ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde şov yapmaya başlayacağını yazdı.

AYLIK 500 BİN TL KAZANIYOR

Habertürk yazarı Esin Övet yazısında sosyal medya ve şöhret ağının son zamanlarda çok hızlı olduğunu ve hızına yetişmenin imkansız olduğunu söyledi. Kerimcan Durmaz’ı binlerce kişinin takip ettiğini söyleyen Övet, bir çok gazeteci arkadaşının kendisine Kerimcan Durmaz hakkında yazılar yazmasından dolayı tepki gösterdiğini de ekledi.