Yine içimizi ısıtan bir haber daha. Bursa’da 56 yaşındaki Binnaz Uysal, işlemleri için gittiği bankada kara lastikleri çamurlu olduğu için kapının önünde çıkartıp içeriye girdi. Aslında güvenlik görevlileri Binnaz Teyze’yi buna gerek olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştı, fakat Binnaz Teyze yine de kara lastiklerini çıkardı. Binnaz Uysal’ın bu davranışını daha önce de başka bir teyzemizde görmüştük. İşte Türk insanının ne kadar başka olduğunu gözler önüne seren o hikaye ve kahramanı…

Türkiye’de sokakların, ormanların, parkların kirletilmesi gibi utanç verici haberlerin yanı sıra yürek ısıtan olaylar da yaşanıyor. İşte o olaylardan birinin kahramanı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Binnaz Uysal. Bugün ajanslara düşen ve sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan olan o görüntülerde Binnaz Teyze işlem yapmak için bir banka şubesine gidiyor. Bankanın kapısına gelen Binnaz Teyze, burada çamurlu lastiklerini çıkartıp içeriye girmek istiyor. Güvenlik görevlileri bunu yapmasına gerek olmadığını söylüyor, ancak Binnaz Teyze’nin içi rahat etmiyor ve çorapları ile içeriye giriyor.

SOMA’DAKİ MADENCİ AKILLARA GELDİ

Binnaz Teyze’nin bu davranışı yine akıllara Soma’da yaşanan o olayı getirdi. Maden faciasında göçük altından çıkarılan işçilerden biri olan Murat Yalçın, ambulansın sedyesine binerken, çizmelerini çıkartmak istemiş ve Türkiye’nin yüreğini yakmıştı.

ŞERİFE NİNE HASTANEYE GİRERKEN KARA LASTİKLERİNİ ÇIKARMIŞTI

Kırıkkale’de yaşanan olayda ise 84 yaşındaki Şerife Nine, tedavi olmak için gittiği hastaneye girerken, yerler kirlenmesin diye lastiklerini çıkartmıştı. 6 çocuk annesi Şerife Ninenin bu görüntüleri hem basında hem de sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

RUHİYE TEYZE DE BANKA ÖNÜNDE LASTİKLERİNİ ÇIKARTMIŞTI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinden de benzer görüntüler gelmiş, 64 yaşındaki Ruhiye Göngör bankaya girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarmıştı.