Alınan son dakika bilgisinde Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı olan bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında mahsur kalan 3 maden işçisinden acı haber geldi. 2 maden işçisinin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Olay, Zonguldak’ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı olduğu öğrenilen bir maden ocağında yaşanan göçük sonrasında 3 işçinin toprak altında kaldığı bilgisi alınmıştı. Göçük altında kalan ve yardım bekleyen işçilerden acı haber geldi.

1 İŞÇİ KURTARILDI, 2 İŞÇİ CAN VERDİ

Olayla ilgili alınan bilgilerde, maden ocağında maden işçilerinin çalışmalarının devam ettiği sıralarda 360-460 kotları arasında göçük meydana geldiği öğrenildi. Meydana gelen göçük nedeniyle Cafer Tepebaşı, İsa Çeltik ve Abdülkadir Çebeci’nin göçük altında kaldığı öğrenildi. Göçük altında kalan maden işçilerinin kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Maden işçilerini kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen son haberde, toprak altındaki işçilerden Abdülkadir Çebeci’nin kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken diğer 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

2 maden işçisi İsa Çeltik ile Cafer Tepebaşı’nın toprak altındaki cansız bedenleri çıkartılırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşlarının cansız bedebini gören diğer maden işçilerinin de gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Maden işçilerinin yakınları sinir krizi geçirirken işçilerin cenazelerinin hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.