Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ile PKK’lı teröristler arasında sıcak çatışma sağlandı. Bölgede çıkan çatışmanın ardından operasyonların sürdüğü öğrenilirken, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timlerinin operasyon yürüttüğü Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Bölgede çatışma çıkarken, güvenlik açısından da Tunceli-Erzincan karayolu kapatıldı.

TUNCELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında devam eden çatışma hakkında bir açıklama yaparak, operasyonda 4 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, öldürülen teröristlerden 2’sinin kadın olduğu belirtilirken, teröristlerin silahları ile birlikte ölü ele geçirildikleri açıklandı. Tunceli Valiliği açıklamasının devamında, operasyon kapsamında bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat belirlendiğini duyurdu. Valilik açılamasında JÖH ve PÖH timlerinin bölgede olduğu ve operasyonların aralıksız sürdüğü de belirtildi.