﻿ Yalova’da Yük Asansörü 2 Can Aldı: Kafaları Asansörün Altında Ezildi!

Yalova’da Yük Asansörü 2 Can Aldı: Kafaları Asansörün Altında Ezildi!

Yalova’da bir yük asansöründe yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, bir yük asansörünün halatının kopması sonucunda yaşanırken asansörde bulunan 2 kişinin feci şekilde can verdiği öğrenildi.

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Yalova’da Yük Asansörü 2 Can Aldı: Kafaları Asansörün Altında Ezildi!
Yalova’da Yük Asansörü 2 Can Aldı: Kafaları Asansörün Altında Ezildi! Tarih: 2017-11-27 Saat: 20:34:11
Güncelleme : 2017-11-27 20:34:11

Yalova’da bir yük asansöründe yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, bir yük asansörünün halatının kopması sonucunda yaşanırken asansörde bulunan 2 kişinin feci şekilde can verdiği öğrenildi.

Feci olay, bugün öğle saatlerinde Yalova’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir elektrik firmasının depo bölümünde Kürşat Köse ve Nural Varol’un asansöre malzemede yük yüklediği sıralarda asansörün halatının kopmasıyla can verdikleri öğrenildi.

İŞÇİLERİN KAFALARI ASANSÖRÜN ALTINDA EZİLDİ

Halatı kopan asansörün hızla aşağıya düşmeye başladığı görülürken asansörün içinde bulunan 2 işçinin kafalarının asansörün altında ezildiği öğrenildi. Olayın ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İşçilerin olay yerinde can verdiği öğrenilirken itfaiye ekiplerinin yük asansörünü 2 işçinin üzerinden kaldırarak işçilerin cansız bedenini asansörün altından kurtardıkları öğrenildi. İşçilerin ailelerine kara haber ulaşırken polis ekiplerinin olyla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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