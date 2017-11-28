Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları bir anda düşecek ve artık kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak. Peki, 28 Kasım 2017 Hava Durumu nasıl olacak? İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İşte 28 Kasım 2017 Hava Durumu ve 28.11.2017 İstanbul Hava Durumu…

Haftanın ikinci gününde de yağışlar devam edecek mi sorusunun yanıtı bütün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki, 28 Kasım 2017 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak mı? İstanbul 28 Kasım 2017 hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeler ve il il hava durumu…

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Özellikle İstanbul’da bir anda soğuyacak olan hava, bugün 17 derece olacak ama Çarşamba gününden itibaren 5 derece düşüş yaşanacak. Yağışlı hava gelecek hafta sonuna kadar yurdu terk edecek ve sıcaklık da mevsim normallerine dönecek. İstanbul dışında hemen hemen bütün bölgelerde de hafta sonuna kadar yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde de görülecek.