Türkiye’den gelen bütün tepkilere rağmen Pentagon, YPG'ye desteğini kesmiyor. Pentagon’dan yapılan açıklamada, PKK/YPG için "Kürt ortaklarımız” denildi ve YPG'ye desteğe devam edeceklerini ama yine de askeri desteği gözden geçirdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arasında yapılan telefon konuşmasında Trump’ın verdiği sözleri Pentagon ciddiye almadı.

ARTIK SİLAH GÖNDERİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

PKK/PYD'ye Obama döneminde verilmeye başlanan silah desteğinin aptalca olduğunu söyleyen Trump, terör örgütüne bundan sonrasında silah verilmeyeceğini söylemiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu konuda garanti vermişti. Fakat bu akşam bir açıklama yapan Pentagon, bu konuda Trump’la aynı fikirde olmadığını gösterdi.

"KÜRT ORTAKLARIMIZA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu akşam bir açıklama yapan Pentagon, Kürt Ortaklarımız dediği, "İçinde YPG'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Pentagon’dan yapılan açıklamanın devamında, Türkiye'ye daha önce de söylendiği gibi Suriyeli güçlere verilen silahların sınırlı olduğu, bu görevin askeri hedeflerde başarıya ulaşmak için olduğu belirtildi.

TERÖRİSTLERE ORTAK DEDİLER

Pentagon açıklamasında, bölgedeki PKK/YPG'li teröristler için "Kürt ortaklarımız" ifadeleri kullanılırken, askeri desteğin gözden geçirildiği de belirtilerek, Türkiye için de açık kapı bırakıldı.