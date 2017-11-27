﻿ Takım Elbiseli Kahraman! Gözünü Kırpmadan Dumanların Arasına Daldı, Dakikalar Boyunca Minik Bebeği Aradı

Takım Elbiseli Kahraman! Gözünü Kırpmadan Dumanların Arasına Daldı, Dakikalar Boyunca Minik Bebeği Aradı

Zonguldak’ta yaşanan olay hem korkuttu hem de bambaşka bir olayın yaşanmasına sebep oldu. Bir ailenin evinde çıkan yangın sonrasında bir İtfaiye müdürünün mesaide olmamasına rağmen yangını duyar duymaz olay yerine üzerindeki takım elbisesi ile gözünü bile kırpmadan dumanların arasına daldı.

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Takım Elbiseli Kahraman! Gözünü Kırpmadan Dumanların Arasına Daldı, Dakikalar Boyunca Minik Bebeği Aradı
Takım Elbiseli Kahraman! Gözünü Kırpmadan Dumanların Arasına Daldı, Dakikalar Boyunca Minik Bebeği Aradı Tarih: 2017-11-27 Saat: 23:35:46
Güncelleme : 2017-11-27 23:35:46

Zonguldak’ta yaşanan olay hem korkuttu hem de bambaşka bir olayın yaşanmasına sebep oldu. Bir ailenin evinde çıkan yangın sonrasında bir İtfaiye müdürünün mesaide olmamasına rağmen yangını duyar duymaz olay yerine üzerindeki takım elbisesi ile gözünü bile kırpmadan dumanların arasına daldı.

Olay, Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen bir ailenin yaşadığı 4. kattaki binada çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın ihbarını alan ancak mesaide olmayan itfaiye müdürü Sinan Taşkın hiç düşünmeden yangının çıktığı eve gelerek yangına müdahale çalışmalarına dahil oldu.

4. KATTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Alınan bilgilere göre, Zonguldak Alaplı mahallesinde 5 katlı bir binanın 4. katında Afganistan uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı öğrenilen apartmanda yangın çıktığı öğrenildi. Binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardıma gelen ve mesaide olmamasına rağmen yangını öğrenir öğrenmez bölgeye koşan İtfaiye müdürü Sinan Taşkın, üzerindeki takım elbiseyle yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada evde küçük bir bebek olabileceği söylentisi itfaiye müdürü Sinan Taşkın’ı harekete geçirdi. Taşkın, üzerindeki takım elbiselerle bir dakika bile düşünmeden yoğun dumanın arasına girerek 15 dakika boyunca evde bir bebek olup olmadığına emin olmak için arama yaptı. Evde kimsenin olmadığını anlayan Taşkın’ın daha sonra dumanların arasından evden dışarı çıktığı öğrenildi.

 

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