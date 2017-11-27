﻿ Kayalıklardan Düşerek Şehit Olmuştu! Şehidin 15 Gün Önce Babasına Söylediği Sözler Ağlattı

Kayalıklardan Düşerek Şehit Olmuştu! Şehidin 15 Gün Önce Babasına Söylediği Sözler Ağlattı

Hakkari Çukurca ilçesinde dengesini düşerek kayalıklardan düşen ve şehit olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Piyade Er Yusuf Demiryürek’in bundan 15 gün önce babasıyla konuşması ortaya çıktı. Şehit Demiryürek’in babasına, ‘Benim buradan cenazem gelir’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Kayalıklardan Düşerek Şehit Olmuştu! Şehidin 15 Gün Önce Babasına Söylediği Sözler Ağlattı
Kayalıklardan Düşerek Şehit Olmuştu! Şehidin 15 Gün Önce Babasına Söylediği Sözler Ağlattı Tarih: 2017-11-27 Saat: 23:52:21
Güncelleme : 2017-11-27 23:52:21

Hakkari Çukurca ilçesinde dengesini düşerek kayalıklardan düşen ve şehit olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Piyade Er Yusuf Demiryürek’in bundan 15 gün önce babasıyla konuşması ortaya çıktı. Şehit Demiryürek’in babasına, ‘Benim buradan cenazem gelir’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

21 yaşındaki Piyade Er Yusuf Demirbilek, Hakkari Çukurca ilçesinde kayalıklardan aşağı düşerek şehit oldu. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demiryürek’in, şehit olmadan 15 gün önce babasıyla yaptığı bir konuşmada söylediği sözler yürek dağladı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Sözleşmeli Piyadeli Er Yusuf Demiryürek’in şehit olduğu haberi Adana Kozan ilçesinde yer alan baba ocağına ulaşırken oğullarının şehit düştüğünü öğrenen aile yıkıldı. Aileye olayı haber alan komşu ve yakınları destek çıkarken şehidin evi ve mahallesi Türk bayrakları ile donatıldı.

ŞEHİDİN BABASINDAN YÜREK YAKAN AÇIKLAMALAR

Oğlunun Şehadet haberini alan baba Yaşar Demiryürek’in açıklamalarında, 15 gün önce oğluyla telefon görüşmesi yaptığını ve şehit Yusuf Demirbilek’in kendisine ‘Benim buradan cenazem gelir içime öyle doğuyor’ dediği öğrenildi. 

KOZAN ŞEHİDİNİ YARIN TOPRAĞA VERECEK

Henüz 17 aylık asker olan 21 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

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