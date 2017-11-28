ABD’de yargılanmakta olan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’a sahte delil götürdüğü iddia edilen CHP’li eski vekil Bankalar Murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Reza Zarrab davasında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Türkiye’den ABD’deki Reza Zarrab davasına sahte delil götürdüğü’ iddiası ile CHP’li eski vekil Aykan Erdemir ile Bankalar Murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

DAVADA TANIK LİSTESİNDELER

CHP eski Milletvikili Aykan Erdemir ile Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab davasına ilişkin Türkiye’den ABD’ye sahte delil ile belge taşıdığı davası ile yakalama kararı çıkartıldığı ve adı geçen şüphelilerin ABD’de yer alan tanık listesinde de isimleri olduğu belirtildi.