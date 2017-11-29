Bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler Suriye Afrin Kentinden Kilis Sınır Karakolu’nun nöbet kulübesine ateş açtı. Teröristlerin yaptığı saldırı sonucunda 1 askerin yaralandığı öğrenildi.
Bölücü terör örgütü PKKPYD’li teröristler tarafından Suriye Afrin’den Kilis Sınır Karakoluna saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıda 1 askerin yaralandığı öğrenildi.
NÖBET KULÜBESİNE SALDIRDILAR
Alınan bilgilere göre, teröristlerin bugün akşam saatlerinde Kilis Sınır Karakolu nöbet kulübesine silahlarla ateş açtığı öğrenildi. Teröristler tarafından ateş açılan 3’üncü Piyade Hudut tabur komutanlığı nöbet kulübesindeki 1 askerin yaralandığı belirtildi.
TSK TOP ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ
Teröristler tarafından yapılan saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin top atışlarıyla anında karşılık verildiği öğrenildi. Birliklerin Angajman kuralları içerisinde Afrin’de bulunan PKK’lı teröristleri ateş altına aldığı öğrenildi.
YARALI ASKER HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırıda yaralanan 1 asker Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken birçok subayın yaralı askerin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye gittiği bilgisi verildi.