29 Kasım 2017 Hava Durumu hakkında Meteoroloji son tahminlerini yayınladı. Marmara ve Ege bölgelerinde bugün rüzgar şiddetini arttıracak ve orta kuvvetin üzerine esmeye başlayacak. Haftanın en düşük sıcaklığı bugün hissedilecek ve ardından da sıcaklıklar artmaya başlayacak. Peki, 29 Kasım 2017 Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni gün için hava durumu tahminlerini yayınladı. 29 Kasım hava durumu Meteoroloji tarafından açıklandı. Gecenin ilk dakikalarından itibaren İstanbul’da yağmur etkili olurken, vatandaşlar yarın İstanbul hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul Hava Durumu 29 Kasım Çarşamba günü nasıl olacak? İşte 29 Kasım 2017 Hava Durumu Nasıl Olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU 29 KASIM 2017

İstanbul’da 29 Kasım gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yarın da kentte yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları da bugün en düşük seviyesinde olacak. Perşembe günü ise İstanbul’da hava ısınmaya başlayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU 29 KASIM 2017

29 Kasım’da Akdeniz bölgesinin doğusunda sağanak yağışlar devam edecek ve yer yer gök gürültülü sağanak da görülecek. Perşembe günü de bu yağışlardan eser kalmayacak. Perşembe günü yağışlar İç Anadolu bölgesini de terk edecek. Ancak bugün İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde de görülebilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de 29 Kasım günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe bu bölgelerde de yağışlar yavaş yavaş dağılırken, Cuma hava tamamen açılacak. Orta Karadeniz’de sıcaklıklar artacak ve 18 - 19 derecelere kadar çıkacak. Kar yağışının ise Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Orta ve Güneyde ise karla karışık yağmur ve yağmur görülecek.