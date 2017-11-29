Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde yangın çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üniversite binasından çıkan dumanların giderek yükseldiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde çıkan yangın büyük panik yaşattı. Yangın çıkan üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üniversite binasından yüksele yoğun duman görenleri korkuttu. Yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi verildi. Bazı iddialara göre üniversitedeki yangının mutfak bölümünde atık yağların yakılmasından dolayı meydana geldiği söyleniyor.

Ayrıntılar Gelecek…