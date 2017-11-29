﻿ Son Dakika! İstanbul Üniversitesi’nde Korkutan Yangın: İtfaiye Ekipleri Sevk Ediliyor

Son Dakika! İstanbul Üniversitesi’nde Korkutan Yangın: İtfaiye Ekipleri Sevk Ediliyor

Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde yangın çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üniversite binasından çıkan dumanların giderek yükseldiği bilgisine ulaşıldı.

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Son Dakika! İstanbul Üniversitesi’nde Korkutan Yangın: İtfaiye Ekipleri Sevk Ediliyor
Son Dakika! İstanbul Üniversitesi’nde Korkutan Yangın: İtfaiye Ekipleri Sevk Ediliyor Tarih: 2017-11-29 Saat: 10:11:56
Güncelleme : 2017-11-29 10:11:56

Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde yangın çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üniversite binasından çıkan dumanların giderek yükseldiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde çıkan yangın büyük panik yaşattı. Yangın çıkan üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üniversite binasından yüksele yoğun duman görenleri korkuttu. Yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi verildi. Bazı iddialara göre üniversitedeki yangının mutfak bölümünde atık yağların yakılmasından dolayı meydana geldiği söyleniyor.

Ayrıntılar Gelecek…

 

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