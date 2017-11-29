Sık sık sosyal medyada gördüğümüz et fenomeni Nusret’in ünlü restoranında yangın çıktığı öğrenildi. Nusret Gökçek’e ait olan et restoranında çıkan yangında dumanların bir anda restoranı sardığı görüldü.

Etleriyle fenomen olan ve ünlü restoranıyla her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan ünlü kasap Nusret Gökçe’nin et restoranında yangın çıktığı öğrenildi.

YANGIN NEREDE BAŞLADI?

Alınan bilgilere göre, Nusret’in et restoranındaki korkutan yangının sabah 09.45 sularında başladığı ve restoranın çatı katında yer alan ızgara ile baca kısımlarında başladığı öğrenildi. Yangına ilk olarak restoran çalışanları müdahale etmeye çalışsa da söndürme işlemi başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Restoran çalışanlarının söndürmeye çalıştığı ancak tüm uğraşlara rağmen başarılı olamadığı yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar Geliyor...