Adana'da daha önce evli olan ama boşanmasına rağmen hala eski eşi Ayhan Akdemir ile yaşamaya devam eden Emine Sayar, dün gece Akdemir uyurken önce üzerine kızgın yap döktü, ardından da, başına satırla vurdu. Akdemir, kendini yaralı olarak evin tuvaletine atarak kadının elinden kurtuldu. Yüzü kan içinde kalan ve aynı zamanda da yanan Akdemir hastaneye kaldırıldı.

Dün gece merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde yaşanan olayda, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan Emine Sayar ve Ayhan Akdemir birlikte yaşamaya devam ediyordu. Ayhan Akdemir uyuduğu sırada eşi Emine Sayar, üzerine kızgın yağ döktü ve daha sonra da birkaç defa başına satırla vurdu. Akdemir, hem yanmasına hem de başından 3 satır darbesi almasına rağmen evin tuvaletine kaçarak kendisini kilitledi. Canını zor kurtaran adam, Emine Sayar’ın bir süre sonra evden ayrılması ile polisi aradı ve yardım istedi.

GÖRENLER AĞLADI

Polis ekipleri kısa süre sonra eve geldiklerinde Akdemir’i kanlar içinde ve şoka girmiş halde buldu. Vücudunda yanıklar oluşan ve eli yüzü kan içerisinde kalan adam, ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazı hasta yakınları tanınmaz hale gelen adamı görünce gözyaşlarına boğuldu. Akdemir’in hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Emine Sayar ise Aydemir’in şikayeti üzerine polis tarafından evin sokağında yakalandı ve gözaltına alındı.