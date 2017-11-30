Meteoroloji İstanbullulara hafta sonu için müjde verdi. Hafta sonunda İstanbul’da havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıklayan Meteoroloji, sıcaklıkların 5-10 derece yükselerek 20 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada İstanbul’da hava sıcaklıklarının artacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisi verildi. Hafta sonunda hava sıcaklıklarının artacağının belirtildiği İstanbul’da sıcaklıkların 15 ila 20 dereceye kadar çıkacağı bilgisi verildi.

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İstanbul’da hafta sonu sıcaklık sürprizi yaşanacak. Meteoroloji’den gelen açıklamada, hafta sonunda pastırma sıcaklıklarının yaşanacağı ve hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece yükselerek 20 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan incelemelerde yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı belirtildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceği belirtildi. İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu 13 derece, Ankara’da parçalı ve çok bulutlu 7 derece, Adana’da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu 17 derece, Bursa’da parçalı ve çok bulutlu 14 derece, İzmir’de parçalı ve çok bulutlu 15 derece, Antalya’da hava sıcaklığı parçalı bulutlu 18 derece, Samsun’da hava parçalı ve çok bulutlu 15 derece, Erzurum’da parçalı ve yer yer çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu -2 derece ve Diyarbakır’da hava parçalı çok bulutlu karla karışık yağmur 12 derece olması bekleniyor.