Erzincan’da yolun gizli buzlanmasından dolayı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı öğrenildi. Kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gelen son bilgilere göre, Erzincan’da yolcu otobüsü yoldaki gizli buzlanmadan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Bu sabah saat 07.00 sularında meydana geldiği belirlenen kazanın 25 EV 625 plakalı yolcu otobüsünde Erzincan-Erzurum Karayolu üzerinde meydana geldiği belirlendi. Yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

KAZA YERİNE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan feci ka za sonucunda bölgeye AFAD ekipleri ve Sağlık ekipleri sevk edilirken kaza sonucunda devrilen otobüsün içine sıkışan yaralıların kurtarılması için AFAD ekipleri detaylı bir çalışma yaptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.