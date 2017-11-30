ABD’de tutukluluğu devam eden ve dün çıkarıldığı mahkemede itirafçı olduğu öğrenilen Reza Zarrab, ortaya attığı bazı iddialarla gündemi bambaşka bir yere taşımıştı. Reza Zarrab’ın mahkemedeki ilk açıklamaları sonrasında hükümet cephesinden ilk açıklama geldi. Zarrab’ın iddialarını yorumlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Reza

Zarrab’ın baskıyla iftiracı haline geldiğini belirtti.

Gündemdeki olaylarla ilgili yorumlarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ilk olarak geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldığı iddialarla ilgili konuşan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na oldukça sert ifadelerle çıkıştı.

‘ÇAMUR SİYASET DEDİĞİMİZ SİYASET TARZI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çamur siyaseti denen siyaset tarzını Türk siyasetine yerleştirmeye çalıştığını söyleyen Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun daha öncede aynı şeyleri tekrarladığını ve açıkladığı bir belge olmadığını söyledi.

REZA ZARRAB AÇIKLAMASI

ABD’de tutukluluğu devam eden ve dün çıkarıldığı mahkemede bazı iddialarda bulunan İran’lı iş adamı Reza Zarrab hakkında da yorumlarda bulunan Bozdağ, Zarrab’ın baskı ile bir iftiracı haline geldiğini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını ve bunun New York ayağını ABD ile FETÖ’nün sürdürdüğünü Türkiye’de ise ana muhalefet liderinin sürdürdüğünü söyledi. Her iki tarafında hedefinde Türkiye olduğunu söyleyen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye saldıran kişilerle gönüllü olarak görüşmek isteyen tek kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun Ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti.