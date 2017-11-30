﻿ Adnan Oktar'ın Beyin Yakan Espirisine Kedicikleri Gülmekten Öldü

Adnan Oktar'ın Beyin Yakan Espirisine Kedicikleri Gülmekten Öldü

Kendi kanalında kedicikleri ile gündemden düşmeyen Adnan Oktar, bu defa da ilginç esprileri ile gündemde. Şimdi de "Oscar" kelimesini diline dolayan Adnan Oktar’ın bu garip esprisine sadece kedicikleri güldü.

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Adnan Oktar'ın Beyin Yakan Espirisine Kedicikleri Gülmekten Öldü
Adnan Oktar'ın Beyin Yakan Espirisine Kedicikleri Gülmekten Öldü Tarih: 2017-11-30 Saat: 15:36:53
Güncelleme : 2017-11-30 15:36:53

Kendi kanalında kedicikleri ile gündemden düşmeyen Adnan Oktar, bu defa da ilginç esprileri ile gündemde. Şimdi de "Oscar" kelimesini diline dolayan Adnan Oktar’ın bu garip esprisine sadece kedicikleri güldü.

Adnan Hoca lakabı ile tanınan Adnan Oktar, kendi kanalında yaptığı programında kedicikleri ile şovları gündemden düşmüyor. Zaman zaman tepkilere neden olan programın son bölümünde ise Adnan Hoca’nın "Oscar" kelimesiyle ilgili yaptığı espriler beyin yaktı. İzleyenler esprilere anlam veremezken, kedicikler ise bu lafa gülmekten adeta kırıldı. 

SOSYAL MEDYADA KONUŞULMADIĞI GÜN YOK
Adnan Oktar'ın daha önce de farklı kelimeler hakkında yaptığı yorumlar defalarca sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de Adnan Hoca’nın kedicikleri ile Oscar esprisi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Oscar esprisi kedicikleri gülme krizlerine sokarken, bu espriye sosyal medyadan gelen yorumlar ise “Adnan Hoca beyin yaktı” şeklinde oldu. 

 

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