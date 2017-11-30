﻿ Dünya Genelinde Aynı Sorun Yaşanıyor! WhatsApp Çöktü Mü?

Dünya Genelinde Aynı Sorun Yaşanıyor! WhatsApp Çöktü Mü?

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan sosyal medya mesajlaşma ağı WhatsApp’a ulaşılamıyor. Dünya genelinde erişim sağlanamayan WhatsApp’a neden erişim sağlanamadığı herkes tarafında n araştırılmaya başlanırken alınan bilgilere göre, WhatsApp’ta yaşanan bir sorun yüzünden erişim sağlanamadığı öğrenildi. İşte detaylar…

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Dünya Genelinde Aynı Sorun Yaşanıyor! WhatsApp Çöktü Mü?
Dünya Genelinde Aynı Sorun Yaşanıyor! WhatsApp Çöktü Mü? Tarih: 2017-11-30 Saat: 22:33:56
Güncelleme : 2017-11-30 22:33:56

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan sosyal medya mesajlaşma ağı WhatsApp’a ulaşılamıyor. Dünya genelinde erişim sağlanamayan WhatsApp’a neden erişim sağlanamadığı herkes tarafında n araştırılmaya başlanırken alınan bilgilere göre, WhatsApp’ta yaşanan bir sorun yüzünden erişim sağlanamadığı öğrenildi. İşte detaylar…

Dünya genelinde kullanılan sosyal medya mesajlaşma ağı WhatsApp’a erişim sağlanamıyor. WhatsApp’ta neden erişim sorunu yaşandığı ise herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR

WhatsApp kullanıcılarının mesajlaşma ağına zaman zaman bağlantı sıkıntısı yaşadığı ve bazı kullanıcıların da Whatsapp’a hiç ulaşamadığı öğrenildi. Dünya genelinde Whatsapp kullanıcıları tarafından mesajlaşma ağına ulaşamadıklarına dair şikayetler geldiği belirtiliyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp’ta dünya genelinde yaşanan bir erişim ağı sorunu meydana geldi. Alınan bilgilere göre dünya genelinde yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ağında teknik bir arıza meydana geldiği ve henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. Saat 21.00 sularında meydana gelen sıkıntı hala devam ederken kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamadığı belirtiliyor. 

 

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